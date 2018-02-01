Продажи «единых» билетов в Крым открылись 31 января 2018 года

/Спорт и туризм/

Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает о возобновлении с 30 апреля 2018 г. перевозки пассажиров в города Республики Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. 31 января открыта продажа «единых» билетов.

С 2018 года оформить «единый» билет можно за 90 дней до отправления поезда в железнодорожных кассах, а также на сайте ОАО «РЖД». «Единый» билет можно приобрести одновременно с оформлением или предоставлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса.

Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2018 г. будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялта.

Стоимость «единого» билета на автобусную и паромную составляющую остается неизменной с 2015 года и составляет:

- из Анапы в Керчь – 380 руб., в Симферополь – 590 руб., в Севастополь –690 руб., в Феодосию –460 руб., в Судак – 540 руб., в Евпаторию – 690 руб., в Ялту – 700 руб.;

- из Краснодара в Керчь – 560 руб., в Симферополь – 710 руб., в Севастополь – 810 руб., в Феодосию – 590 руб., в Судак – 660 руб., в Евпаторию – 810 руб., в Ялту – 820 руб.

Дети до 5 лет в сопровождении взрослых следуют по «единому» билету бесплатно с предоставлением отдельного места.

АНО «ЕТД» будет координировать перевозки пассажиров на всем протяжении пути от железнодорожных вокзалов до курортов Крыма и обратно.

Источник: АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)