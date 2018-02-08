В Анапе стартовала Международная туристская выставка

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Около 200 экспозиций представлено на Международной туристской выставке «Анапа – самое яркое солнце России», стартовавшей в курортном селе Витязево. На торжественной церемонии открытия присутствовали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди, глава Анапы Юрий Поляков и другие официальные лица.

Выставка объединила представителей туриндустрии России и зарубежья. Новейшие достижения в лечении и реабилитации отдыхающих, в создании условий для комфортного размещения и отдыха презентовали 60 предприятий санаторно-курортной отрасли из Анапы, Темрюка, Геленджика, Горячего Ключа, Архипо-Осиповки и т.д.

«Анапа – один из главных курортов Краснодарского края, – сказал на открытии мероприятия Христофор Константиниди. – По целому ряду показателей Анапе нет аналогов в мире». Было отмечено, что в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 на курорт приедут болельщики и журналисты из самых разных стран, и это тоже будет способствовать популяризации города. Как и масштабный международный фестиваль «Античное наследие России», одной из основных площадок которого станет Анапа.

Среди задач, озвученных министром курортов: не только сохранить турпоток, но и преумножить. Также он подчеркнул, что глава города и его команда занимаются серьезной работой по развитию курорта, и эта деятельность приносит свои результаты.

«Мы хотим внести новую жизнь в наш курорт, – продолжил тему глава города Юрий Поляков. – Сегодня Анапа открывает юбилейную выставку под новым брендом, но это только часть большой работы по продвижению курорта, которую мы проводим. В этом году будут открыты новые современные гостиничные комплексы, продолжится благоустройство Пионерского проспекта, появятся оригинальные малые архитектурные формы, начнут работать новые экскурсионные маршруты».

Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов рассказал, что второй год подряд промышленные предприятия региона привозят на выставку в Анапе свою продукцию, которая может быть востребована в санаторно-курортном комплексе, а в этом году она впервые представлена под брендом «Сделано на Кубани».

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Юлия Пархоменко пожелала всем участникам международной выставки возвратного туриста, который обязательно захочет посетить курорт снова, а вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что в условиях жесточайшей конкуренции курорты Краснодарского края демонстрируют положительную динамику, а Анапа показывает самую высокую возвратность туристов: «Туристический продукт востребован, и очень хорошо, что уже в феврале он имеет возможность представить на этой выставке свой потенциал».

Все выступающие были едины в пожелании участникам выставки успешных контактов и контрактов, а курортам Кубани – увеличения турпотока и новых ярких рубежей.

Источник: Управление по взаимодействию со СМИ администрации города-курорт Анапа