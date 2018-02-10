Новороссийск - в топ-20 туристических городов России

/Спорт и туризм/

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов России.

Рейтинг сделан по результатам анализа данных туризма в городах России в прошлом году.

По данным ТурСтат, в первую десятку туристических городов России входят Москва (21,6 млн туристов в 2017 году), Санкт-Петербург (7,5 млн), Сочи (6 млн), Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн), Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).

В первую двадцатку по популярности у туристов также входят Коломна (1,5 млн), Ярославль (1 млн), Выборг (900 тысяч), Кострома (900 тысяч), Вологда (800 тысяч), Владимир (700 тысяч), Новороссийск (700 тысяч), Севастополь (400 тысяч), Клин (350 тысяч) и Великий Новгород (237 тысяч туристов).

Новороссийск посетили более 700 тысяч туристов в прошлом году.

В рейтинг не вошли города-курорты Анапа, Геленджик и Ялта, в каждом из которых ежегодно отдыхает более 1 млн туристов.

Источник: ТурСтат,