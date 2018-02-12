Губернатор Кубани поздравил Александра Энберта и Наталью Забияко с успешным выступлением в Южной Корее

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Александр Энберт и Наталья Забияко представляют краевой центр олимпийской подготовки по фигурному катанию (г.Сочи).

Накануне пара заняла третье место по итогам произвольной программы спортивных пар в рамках командного турнира, набрав 133,28 балла. После выступления фигуристы отметили, что у них получилось сделать все, что они хотели.

– Первая кубанская победа на Олимпиаде в Корее. Сочинские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт взяли бронзу в произвольной программе. Гордимся ребятами и ждем их дома, - написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттере.

По результатам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив лишь канадцам, в активе которых 73 очка. Эта медаль стала второй для сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что Международный олимпийский комитет прислал индивидуальные приглашения на зимние Игры 12 представителям Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края