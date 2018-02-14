1 апреля новый беговой сезон откроют в Москве

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Весной 2018 года тысячи профессиональных спортсменов и любителей откроют новый беговой сезон. Начиная с апреля, они примут участие в 8 уникальных забегах и в Московском Марафоне, который за 5 лет стремительно вырос и заслуженно стал главным беговым событием страны. В 2018 году пройдут забеги по шоссе, кроссы, трейл, в рамках главных стартов состоятся заезды хендбайкеров, корпоративные эстафеты и детские забеги.

На старты вместе с профессионалами и любителями выйдут известные спортсмены, артисты, журналисты и благотворители.

1 апреля новый сезон откроет забег на 5 км «Апрель», в котором примут участие 7500 человек. А уже 15 апреля состоится кросс «Лисья гора» — забег по пересечённой местности в природном парке «Битцевский лес». 20 мая по центральным улицам Москвы — мимо Храма Христа Спасителя и под стенами Кремля — пробегут участники «Московского полумарафона». В этом году самый яркий и необычный «Красочный забег» на 5 км стартует на Ходынском поле 10 июня. «Ночной забег» тоже пройдёт в новом месте — 28 июля точкой старта для 8000 участников станет Болотная площадь. Бегуны смогут полюбоваться украшенными ночной подсветкой достопримечательностями: Собором Василия Блаженного, мостом парка «Зарядье», Крымским мостом и зданием фабрики «Красный Октябрь». 26 августа по центральным набережным Москвы пройдет полумарафон «Лужники», посвященный спортивной истории Олимпийского комплекса. 8000 участников пробегут 21,1 км в один круг по центру города. Накануне Московского Марафона — 21 и 22 сентября — состоится самая масштабная в России выставка спортивных товаров и услуг. В ней примут участие ведущие мировые бренды, лидеры отечественной индустрии бега, организаторы соревнований, а также представители благотворительных фондов. 23 сентября пройдет главное беговое событие сезона — Московский Марафон. Более 30000 человек пробегут 42,2 км и 10 км по сердцу Москвы. В рамках забега пройдут корпоративная эстафета и заезд хендбайкеров, Всероссийская федерация легкой атлетики проведет Кубок России по марафону 2018. 14 октября в Битцевском лесу пройдёт осенний кросс «Лисья гора», который соберёт 3000 участников. В завершении сезона 18 ноября будет представлен новый старт — трейловый забег на Крылатских холмах. Заявлены две дистанции: 4 и 8 километров.

Источник: Пресс-агент Московского Марафона