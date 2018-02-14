В Москве стартовал Кубок Вооружённых сил по гиревому спорту имени Валерия Востротина

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В Дворце спортивных единоборств ЦСКА 13 февраля 2018 года стартовал Кубок Вооружённых сил России по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина.

Турнир организован Министерством обороны России, Центральным спортивным клубом Армии, Всероссийской федерацией гиревого спорта, Союзом десантников России, ИА "Ветеранские вести" и Фондом "Наследие". Мероприятие открыл лидер Союза десантников России и "Боевого братства" Москвы Герой Советского Союза Валерий Александрович Востротин. В числе почётных гостей в событии приняли участие глава Комитета по обороне Госдумы, Герой России Владимир Шаманов, председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков, член Центрального совета Союза десантников России генерал-полковник Александр Чиндаров, глава Исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев, глава Совета "Боевого братства" Москвы Сергей Коновалов, главный редактор ИА "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин и др.

Источник: "Ветеранские Вести"