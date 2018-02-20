В Геленджике началось строительство спортивного комплекса

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Это будет двухэтажное здание со спортивным залом, размерами 47?24 метра и трибунами на 150 посадочных мест, двумя тренажерными залами, раздевалками, душевыми, административными помещениями.

Накануне на стройплощадке в селе Дивноморское побывал глава муниципалитета.

В ходе осмотра Виктор Хрестин акцентировал внимание на необходимости выполнения качественных работ не только по строительству самого здания, но и благоустройству прилегающей территории.

- Мы давно шли к этой цели - создать полноценную спортивную базу в Дивноморском. Любителей здорового образа жизни здесь очень много и в скором времени у них появятся полноценные залы для занятий различными видами спорта. Сделаем здесь же открытую площадку с уличными тренажерами и воркаут комплексом, для того чтобы у спортсменов была возможность тренироваться и на свежем воздухе, - сказал Виктор Хрестин.

Общая стоимость строительства комплекса составляет более 41 миллиона рублей. Добавим, что в этом же году планируется начать строительство спортивного зала в селе Пшада.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик