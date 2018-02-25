Гимн России прозвучал на церемонии награждения российских хоккеистов в Пхенчхане...

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25 февраля «Красная машина» одержала блестящую победу над сборной Германии со счетом 4:3, в результате чего стала золотым призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане...

Вопреки запрету МОК, российские хоккеисты проявили свой патриотизм и спели гимн РФ на церемонии награждения. На опубликованных видеокадрах запечатлен момент поднятия нейтрального флага под звуки олимпийского гимна. В этот момент российские спортсмены, положив друг другу руки на плечи стали громко петь гимн России. Публика восприняла все происходившее с полным восторгом.

Однако в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube начали блокировать распространение этой записи по неуказанной причине.

Напомним, «Красная машина» стала золотым призером Олимпийских игр впервые за 28 лет...

Источник: https://inforeactor.ru/136236-gimn-rossii-prozvuchal-na-ceremonii-nagrazhdeniya-rossiiskikh-khokkeistov-v-pkhenyane?from=push&utm_source=push