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В Краснодарском крае планируют обнулить ставку курортного сбора на время ЧМ-2018

Об этом журналистам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

– Если отталкиваться от федерального закона, от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. У болельщиков же такого права нет. Также нельзя забывать, что в состав делегаций войдут и представители СМИ, персонал, участвующий в подготовке и проведении чемпионата, все они также обязаны заплатить сбор, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что в связи с этим власти региона уже обратились в законодательное собрание края с предложением обнулить ставку курортного сбор на время подготовки и проведения мундиаля.

– Надеемся, что депутаты нас поддержат, и курортный сбор будет введен после проведения чемпионата, то есть с 16 июля 2018 года, – резюмировал губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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