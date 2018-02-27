В Геленджике построят серфцентр «Большая волна»

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Он разместится на площади почти в 3 га. На строительство серф-центра инвесторы направят более 1,8 миллиарда рублей.

Проект строительства серфцентра был представлен на Российском инвестиционном форуме, который недавно прошел в городе Сочи.

Тренировки в будущем серфцентре будут проходить без риска для здоровья. Для этого будут построены установки-лагуны по производству искусственных волн, которые будут регулировать направление и силы волн.

Также в проекте серфцентра предусмотрены зоны отдыха, ресторан и серф-лодж. Строительство центра позволит популяризировать серфинг, который планируется в 2020 году включить в состав олимпийских видов спорта, а также будет способствовать развитию нового вида туризма.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик