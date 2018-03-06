6 марта 1964 года боксер Кассиус Клей принял ислам и поменял имя на Мухаммед Али

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6 марта 1964 года чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял ислам и поменял имя на Мухаммед Али. Великий боксер признавался, что мир никогда не узнал бы Мухаммеда Али, которого знают все, если бы он не стал мусульманином. Человек с таким темпераментом не мог мириться с расовом неравенством, рассказал в эфире радио Sputnik обозреватель по боксу газет «Советский спорт» и «Спорт День за Днем» Александр Беленький.

«Расовое неравенство тогда было очень серьезным. В Луисвилле, где жил Мухаммед Али, сохранялась сегрегация, далеко не всюду афроамериканца пускали. После того, как Али побывал «королем мира» на Олимпиаде в Риме в 1960 году, он тяжело это воспринимал. Мухаммед Али – человек, который сам писал свою легенду. Мы никогда толком не знаем, что правда в его рассказах, а что вымысел. Есть легенда, что, будучи чемпионом, он пошел в ресторан в родном Луисвилле. Его не пустили, он показал золотую медаль, его все равно не пустили. Тогда Али в ярости выкинул медаль в реку. Его друзья и враги говорили, что его действительно куда-то не пускали, а медаль он просто потерял, потому что всюду с ней таскался. То, что он олимпийский чемпион, ему ничего не давало. Человек с таким темпераментом не мог с этим мириться. Не было известно, были ли у Мухаммеда Али интересы к религии вообще. У него была обычная христианская семья, достаточно обеспеченная. Единственное, он еще в школе хотел написать сочинение о черных мусульманах, «Нации ислама». Интерес к этой организации был. Несколько лет отношения с «Нацией ислама» не афишировались, точно сказать, когда и где именно состоялась встреча, нельзя. Сам Али рассказывал о некоторых вещах по-разному. Ислам был для афроамериканцев религией протеста. По сути, Мухаммед Али – мулат, цвет кожи у него был достаточно светлый, среди его предков были ирландцы. Выбор религии был протестный, не только для Мухаммеда Али. Ислам много дал этим людям, традиция укоренилась, стала прочнее. Кассиус Клей стал чемпионом мира и вдруг заявил, что он Мухаммед Али. Это восприняли негативно. Афроамериканцам тогда было не положено бунтовать. Сыграло свою роль, что это был агрессивный, не совсем традиционный ислам. Это были экстремисты. Другое дело, что в середине XX века хорошо одетого, образованного человека не пускали в ресторан, естественно вызывало протест перехлестом. К началу 70-х Али избавился от перехлестов, говорил, что не позволит себе оскорблять религиозные чувства. У больших людей есть маленькие ошибки, Али был здравомыслящий человек, было ясно, что он отойдет. Мухаммед Али отказался идти в армию по общечеловеческим понятиям, ислам был почти не причем. Дальше было отлучение от бокса на 3,5 года, он использовал это, как катапульту для своей популярности. Сейчас принятие спортсменами ислама не привлекает большого внимания в Америке», – считает эксперт.