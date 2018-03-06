До чемпионата мира по футболу осталось 100 дней...

/Спорт и туризм/

Совместно с пресс-службой администрации Геленджика мы будем рассказывать вам об интересных фактах. Наши коллеги помогут найти их о командах из Швеции и Исландии, которые, как изсвестно, будут базироватьсся в Геленджике.

А вот вам факт №100: по сотоянию на 15 февраля 2018 года сборная Исландия по футболу в рейтинге ФИФА занимает 18-е место, в то время как сборная Швеция занимает 19-е место. Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальных команд за последние четыре года. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика