Звезды спорта провели благотворительный баскетбольный матч в Краснодарском крае

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Благотворительный фонд «Доступный спорт» при поддержке ПБК «Локомотив-Кубань» в рамках проекта «Чемпионы – детям» организовал для юных баскетболистов города Темрюка (Краснодарский край) мастер-класс и матч «Звезды спорта».

Полноценную тренировку с детьми провели чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и тренер «Локомотива» по индивидуальной подготовке, экс-игрок молодежной сборной Литвы Витаутас Валиулис.

Таким образом, было решено отметить достижения воспитанников спортивной школы «Виктория»: команда 2002 года рождения впервые стала бронзовым призером первенства Краснодарского края по баскетболу.

В ходе мастер-класса на протяжении почти двух часов Валиулис и Саврасенко делились с детьми своим богатым опытом, объясняя каждое свое действие.

В благотворительном матче «Звезды спорта» сыграла «Команда Дмитрия Пирога» против «Команды Алексея Саврасенко».

На площадку вместе с детьми вышли знаменитые и титулованные спортсмены: чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, чемпион Европы по баскетболу, трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, олимпийский чемпион по гандболу Дмитрий Кузелев, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Руслан Олихвер, бронзовый призер Олимпиады по греко-римской борьбе Юрий Патрикеев, экс-игрок сборной Литвы по баскетболу Витаутас Валиулис…

Также в этой встрече участие приняли президент фонда «Доступный спорт» Максим Осадник, глава Темрюкского района Федор Бабенков, его заместитель Андрей Харчев, мэр Темрюка Максим Ермолаев, общественники, бизнесмены и журналисты.

Матч, собравший в спортивном комплексе «Скиф» аншлаг, завершился со счетом 41:41. Так как игра товарищеская, то овертайм решили не играть: результат устроил обе стороны. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Саврасенко, набравший 22 очка. Надо отметить, что все звезды спорта отметились точными попаданиями.

В конце спортивного праздника депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог и генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко передали спортшколе «Виктория» новый спортивный инвентарь, глава района Федор Бабенков вручил сертификаты на приобретение экипировки, а бизнес оказал благотворительную помощь детскому реабилитационному центру «Светоч».

Отдельно чемпионы наградили 13-летнего Андрея Летушко, который, несмотря на инвалидность (мальчик потерял руку), занимается баскетболом вместе со здоровыми сверстниками.

Почетной грамотой Благотворительного фонда «Доступный спорт» были отмечены: заместитель главы администрации Темрюкского района Андрей Харчев, директор спортивной школы «Виктория» Татьяна Чуйкина, тренер по баскетболу Александр Богорад, директор районного Центра физкультурно-массовой работы Юрий Романов и депутат муниципалитета Сергей Оболонский.

Кроме того, Дмитрий Пирог наградил благодарственным письмом Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи «За активное участие в развитии физической культуры и спорта в Краснодарском крае, поддержку благотворительных инициатив и личный вклад в формирование здорового образа жизни молодого поколения» начальника Дома отдыха «Дорожник» ФГУП ГВСУ №4 Вячеслава Мосовича.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог: «Баскетбольный мастер-класс и матч с участием знаменитых спортсменов стал вторым этапом акции «Чемпионы – детям», которую благотворительный фонд «Доступный спорт» на этот раз организовал совместно с ПБК «Локомотив-Кубань». Ранее была организована поездка темрюкских спортсменов на «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. Дети вживую увидели игру лучших российских баскетболистов и стали свидетелями красивой победы краснодарского клуба. Важно, чтобы ребята вдохновлялись примером чемпионов. Для них это большой стимул».

Глава Темрюкского района Федор Бабенков: «Темрюкский район рад принять столь знаменитых спортсменов, которые принесли славу отечественному спорту. Можно с уверенностью сказать, что такой концентрации спортивных звезд Темрюк не знал никогда прежде. Хочу поблагодарить всех участников этого праздника баскетбола, его организаторов, тренеров и юных спортсменов. Все вместе мы сделали так, чтобы это мероприятие стало ярким событием в спортивной жизни нашего района. Конечно, важно, что этот матч носит не только спортивный характер, но и имеет благотворительный посыл».

Генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко: «Я думаю, что спортивный праздник удался! Приятно, что выступали мы при полных трибунах. Для Темрюка приезд таких знаменитых спортсменов стал настоящим событием. Также важно, что к организации мероприятия подключилась администрация Темрюкского района, общественники, депутатский корпус… Я сам получил огромное удовольствие от общения с детьми».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России