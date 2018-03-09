"Черноморец" приступил к подготовке к матчу с "Ангуштом"

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После трех учебных сборов, длившихся по две недели каждый и посвященных подготовке к весенней части сезона во втором дивизионе, "Черноморец" начал готовиться непосредственно к матчу 22-го тура с "Ангуштом", который пройдет 17-го марта в Назрани.

За период учебных сборов наша команда провела 12 контрольных матчей, как с представителями первого дивизиона, так и с представителями второго. На весеннюю часть сезона новороссийский клуб дозаявил трех молодых футболистов, новороссийцев Артура Ахмеджанова иа Дениса Неклюдова и Александра Батаева из Геленджика. В тоже время команду покинули Алан Солтанов и Михаил Губанов, а также завершившие карьеру Максим Петрук и Альберт Прус. Сегодня бело-синие потренировались на поле стадиона "Центральный", а перед тренировкой Николай Бояринцев и Станислав Резников получили свои призы от ПФЛ за лучшие голы нынешнего сезона, забитые в августе и сентябре прошлого года. Также, перед тренировкой представители общественной организации болельщиков "Синий тум@н" поздравили Николая Бояринцева с рождением маленького Владислава. На 10-ое марта у "Черноморца" запланирован еще один контрольный матч . В 13 часов дня в Крымске на одном из полей спорткомплекса "Гигант" наша команда сыграет с лидером зоны "Запад" ФК "Чертаново", а уже 16-го марта бело-синие оправятся в Ингушетию на первый календарный матч года. Напомним, что первый домашний матча нашей команде предстоит сыграть 24-го марта в Новороссийске с ФК "Армавиром". Начало встречи назначено на 16:00.