«Если мужчина любит другого мужчину — это их личное дело». Нойштедтер – о геях

/Спорт и туризм/

Игрок «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер дал интервью программе Стэна Коллимора на канале Russia Today. Роман рассказал о своем отношении к геям.

Полностью цитата Нойштедтера звучит так: «Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны».

В том же интервью Роман рассказал об отношении к алкоголю.

«Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет, – вспомнил игрок. – Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится».

Игрок также пообещал, что Россия станет чемпионом мира.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1613600.html?ext=subscribe