Как выбрать фитнес?

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Что приводит людей в фитнес-клуб? Чаще всего — желание подтянуть фигуру или найти новых друзей, необходимость снять напряжение или сбросить лишний вес. Причин много, но все их объединяет одно: психологическая потребность человека что-то изменить в своей жизни. Задача фитнес-клуба — создать максимально комфортные и безопасные условия. Экспертам удалось это сделать, о чем красноречиво говорят цифры.

Результаты опроса показали, что 32% клиентов решили заниматься фитнесом в X-Fit после гостевого визита. Примерно треть постоянных членов клуба сети никогда не занимались фитнесом до прихода в X-Fit! В чем секрет? На что нужно обратить внимание в первую очередь при выборе фитнес-клуба? Приходя на тренировку, мы доверяем незнакомым людям самое ценное — свое здоровье. Каждый хочет получить качественные безопасные услуги с пользой для организма, поэтому прежде всего мы смотрим на квалификацию тренерского состава. Так, например, в сети X-Fit установлены жесткие требования к персоналу. Здесь работают только специалисты высокого уровня и действует учебный факультет X-Fit PRO, где готовят профессиональных тренеров.

«На пробную тренировку в X-Fit меня позвала подруга. Она ходит сюда уже несколько месяцев, а я до этого не занималась фитнесом вообще. Я не ожидала ничего положительного, и сама идея приводила меня в ужас. Но в итоге меня приятно удивило внимательное отношение и подход к тренировке. Никто не заставляет тебя выпрыгивать из штанов, наоборот: здесь учат прислушиваться к своему телу и понимать его сигналы, трезво оценивать свои силы и здраво подходить к тренировкам. И все это очень грамотно. Тебе не просто дают команды, а объясняют принципы и суть процесса, то есть, выполняя упражнение, ты знаешь, как оно работает. Мне важно понимать, зачем я совершаю то или иное действие», — Марина, социолог.

В основе всех тренировочных программ X-Fit лежит система апробированных методик Smart Fitness — «Умный фитнес». Smart Fitness приучает тело двигаться анатомически правильно, открывая способности, о которых вы даже не догадывались. При создании системы Smart Fitness применялись инновационные разработки фитнес-индустрии, программы постоянно совершенствуются и дополняются.

«Хоть раз почувствовав атмосферу и драйв X-Fit, испытав на себе эффект от занятий в наших клубах, люди остаются с нами, — рассказывает директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Троска. — Мы сотрудничаем только с надежными специалистами, для которых работа с людьми — это творчество, выбираем лучшее оборудование и следим за новинками. Мы создаем яркие и интересные программы, причем каждая из них проходит жесткую проверку на безопасность и эффективность. У нас есть уникальные авторские программы, которых вы попросту не найдете ни в одной другой сети. Все наши клиенты получают возможность тренироваться по самым актуальным усовершенствованным методикам, соответствующим последним тенденциям фитнес-индустрии».

«Мы все ждем, что однажды наша жизнь изменится по мановению волшебной палочки и надеемся, что нас полюбят за наш богатый духовный мир. Но по факту получается, что принц женился на Золушке только после того, как ее крестная подарила ей дорогие туфли, платье от кутюр и очиститель кожи. Суть в том, что перемены в жизни начинаются только тогда, когда мы сами начинаем работать над собой. Я занимаюсь в X-Fit, потому что однажды специалисты этого клуба помогли мне обрести желание изменить себя и понять, куда двигаться дальше. Здесь работают настоящие профессионалы, которые знают, как найти подход и помочь человеку», — Маргарита, дизайнер.

Важную роль играет не только качество, но и полнота услуг. Жителям современных городов хорошо знакомо это чувство, когда в условиях постоянного дефицита времени не успеваешь отдыхать. Череда загруженных дней, сменяющих друг друга, часто не оставляет нам шанса сделать паузу и прислушаться к себе. Фитнес-клуб сегодня — это не просто место, где можно «прокачать» мышцы, а целый комплекс сервисов для физической, эмоциональной и психологической разгрузки. Сеть X-Fit предлагает своим клиентам широкий выбор услуг: просторные тренажерные залы с современным оборудованием, групповые и индивидуальные программы — от боевых искусств и силовых тренировок до танцевальных программ, аквааэробики и body&mind, — wellness-зоны и СПА, большие бассейны с многоступенчатой системой очистки, фитнес-кафе Fresh Fit, массаж и многое другое. Здесь проводятся занятия для будущих мам, есть детские зоны и программы детского фитнеса. В X-Fit можно пройти фитнес-тестирование и получить комплексную поддержку, включая консультации диетолога и спортивного врача.

«Моя профессия диктует требование безупречно выглядеть каждый день. Я достаточно придирчива и считаю, что не во всяком фитнес-клубе есть тот уровень услуг, который мне нужен. Пока что я нашла только один клуб, специалистам которого могу доверять. С тренерами X-Fit мне комфортно, но что более важно — здесь можно на несколько часов можно забыть о проблемах и отключиться, пока команда инструкторов, косметологов, массажистов и диетологов со стаканчиком чего-то очень полезного превращает тебя после очередного тяжелого дня обратно из чудовища в красавицу. Редко бывает, что специалисты, которые тебе регулярно нужны, находятся все в одном месте. Для меня это очень ценно, поэтому я остановила свой выбор на X-Fit», — Виктория, пресс-секретарь.