На Кубани при подготовке к гонкам по бездорожью погибли двое спортсменов

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ЧП произошло в станице Рязанской Белореченского района.

Как рассказал «Кубанским новостям» Сергей Горлов, и.о.руководителя Белореченского МРСО СУ СК по Краснодарскому краю, 33-летний и 31-летний мужчины готовились к гонкам на своем автомобиле «Нива».

Спортсмены заехали в водоем, где отечественный внедорожник застрял на глубине около метра. Мужчины попытались выехать на берег, водитель стал газовать. Но в выхлопную трубу «Нивы» попала вода, под ее напором салон машины заполнился выхлопным газом. Уже через несколько минут мужчины потеряли сознание.

К буксующему автомобилю добрались коллеги гонщиков. Пострадавших доставили в больницу, но спасти их не удалось.

Назначено проведение доследственной проверки.

Источник: http://kubnews.ru/proisshestviya/2018/03/20/na-kubani-pri-podgotovke-k-gonkam-po-bezdorozhyu-pogibli-dvoe-sportsmenov/