"Черноморец" взял реванш в Назрани!

/Спорт и туризм/

"Ангушт" (Назрань) - "Черноморец" (Новороссийск) 0:1 (0:1)

Гол: Юдин (Кочубей), 45+1 - 0:1

В матче первого круга "Черноморец" неожиданно проиграл дома "Ангушту" со счетом 0:3. Итоговые цифры на табло стадиона "Центральный" в тот вечер абсолютно не отражали происходившего на поле. Мяч упорно не шел в ворота "Ангушта", зато все три своих момента гости сумели реализовать. После драки кулаками махать не принято, и болельщикам новороссийской команды оставалось ждать ответной игры, чтобы посмотреть смогут ли их любимцы реабилитироваться. Смогли. "Черноморец" выиграл в Назрани. Счет получился не таким крупным, как в Новороссийске, хотя вполне мог таким и стать. Наша команда на протяжении всего матча держала нити игры в своих руках, и ничего не позволила сделать хозяевам поля у своих ворот. А вот во владениях голкипера "Ангушта" Хазбулата Хамхоева часто было жарко. Могли забить гол в первом тайме Станислав Резников, Кирилл Кочубей и Николай Бояринцев, но в итоге отличился Иван Юдин. Кирилл Кочубей классно исполнил штрафной, а защитник "Черноморца" в прыжке головой отправил мяч в ворота "Ангушта", 0:1. "Черноморец" открыл счет в матче в добавленную к первому тайму минуту и сразу прозвучал свисток арбитра на перерыв. Во втором тайме еще несколько моментов забить упустил Николай Бояринцев. Не везло в этот день нападающему новороссийской команды, да и поле было не очень хорошего качества, и подводило в самый важный момент. Били по воротам Владимир Ридель и Евгений Касьянов. Несмотря на это наша команда уверенно довела матч до победы, набрала три важных очка и вернулась на четвертую строчку в турнирной таблице. 24-го марта "Черноморцу" предстоит тяжелая игра с одним из лидером турнира ФК "Армавир". Новороссийская команда ждет своих болельщиков на стадионе "Центральный" в 16 часов дня. Команде нужна поддержка в матче с лидером!





Источник: Сергей Шахвердов