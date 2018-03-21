Украину «превращают в АнтиРоссию

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Украинским спортсменам запретили выступать в России.

Украинские спортсмены не будут выступать на территории России. Соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. По его словам, соревнования в России являются «опасными» для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ. Ранее украинские биатлонисты объявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это последовательная политика украинских властей, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Это последовательная и принципиальная политика киевского режима, направленная на разрыв всех и всяческих связей с Россией. Это не абсурд – они разорвали экономические отношения, обрушили собственную экономику не по глупости, а совершенно сознательно. Перед киевским режимом поставлена задача превращения Украины в АнтиРоссию. Они неуклонно и достаточно эффективно эту задачу решают. Спортсмены – еще один шаг на этом пути. Задача поставлена теми, кто организовал государственный переворот, кто поставил Порошенко и компанию у власти на Украине. Это команда пришла к власти в результате государственного переворота, что потом было оформлено всенародным волеизъявлением», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/