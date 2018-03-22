Заслуженная победа в Назрани

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Первый весенний матч продолжения сезона 2017/18-го годов "Черноморцу" предстояло провести в гостях. Назрановский "Ангушт", который неожиданно перенес свою игру 21-го тура с владикавказским "Спартаком" на более позднее время, в отличие от нашей команды, все-таки успел сыграть официальный матч до отчетной встречи. Ингушские футболисты 14-го марта провели пропущенный еще с прошлого года матч в Махачкале с местным "Легион Динамо", где потерпели поражение со счетом 2:0. Несомненно, что хозяева поля горели огромным желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за стартовый проигрыш. У "Ангушта" из-за перебора желтых карточек вынужден был пропустить встречу нападающий Бекхан Алиев, но и без того главный тренер назрановцев произвел некоторые перестановки в стартовом составе по сравнению с матчем в Махачкале. Состав "Черноморца" был точно таким же, как и в последней контрольной игре с "Чертаново".

Уже в дебюте встречи "Черноморец" показал, что собирается играть на победу и стал создавать момент за моментом. Анатолий Пуляев выбросил мяч из аута на Никиту Чалого, а тот сделал передачу вправо в штрафную на ход Станиславу Резникову. Удар нашего защитника пришелся в ближний от вратаря угол, но Хазбулат Хамхоев был начеку. Не прошло и пяти минут, как еще один ввод мяча из-за боковой линии привел к опасному моменту у ворот хозяев поля. Мяч вводил снова Анатолий Пуляев. Кирилл Кочубей из пределов штрафной, с острого угла переводил мяч в дальний от голкипера "Ангушта" угол ворот, но в створ не попал. У хозяев поля игра не ладилась, они владели мячом на своей половине поля, но на чужой не знали, что с ним делать. Максим Швагирев откровенно скучал, и боролся с ветром при выносах мяча от своих ворот, а его партнеры продолжали создавать остроту во владениях Хазбулата Хамхоева. Бил по воротам Кирилл Кочубей, чуть-чуть не дотянулся до мяча головой Николай Бояринцев. На 15-ой минуте нападающий "Черноморца" просто обязан был открывать счет в матче, но, как оказалось в дальнейшем, это был не его день. После подачи углового и выноса мяч из штрафной "Ангушта" Каха Халваши дважды возвращал его в штрафную, и второй раз получился весьма острым. Николай Бояринцев оказался один перед воротами, но не совсем удачно обработал мяч, и в итоге пробил мимо створа. "Ангушт" немного активизировался и даже заработал два угловых, но с этими подачами новороссийцы справились. Небольшая суматоха у наших ворот возникла после подачи со штрафного, причем арбитр почему-то не зафиксировал нарушения правил со стороны Идриса Муслуева против Артура Григоряна, выносившего мяч из пределов штрафной. Первый тайм катился к своему завершению, шла уже компенсированная минута, когда Артура Григоряна сбили возле бровки на половине поля "Ангушта". Кирилл Кочубей подал со штрафного, а Иван Юдин оказался аккурат в той точке, куда мяч приземлялся. Защитник в борьбе с соперником, головой переправил мяч точно в ворота Хазбулата Хамхоева, который был бессилен помочь своей команде, 0:1. Хозяева получили гол в раздевалку, и команды отправились на перерыв. Едва начался второй тайм, как Николай Бояринцев первым успел к мячу в штрафной хозяев поля, и пробил с острого угла. Мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной. Через три минуты форвард "Черноморца" пробил уже с линии штрафной, но на сей раз удар у него не получился. На 53-ой минуте встречи новороссийская команда провела первую замену, которая оказалась вынужденной. Алексей Кузнецов неудачно упал, выбивая мяч, а сверху на него приземлился еще и игрок "Ангушта". На поле в центр обороны вместо капитана команды вышел Артур Ахмеджанов, а еще через 10 минут Владимир Ридель заменил Никиту Панамарева на левом фланге полузащиты. Очередной момент у ворот хозяев поля возник сразу же после этой замены. Ошибся Апти Аушев, и Николай Бояринцев выскочил один на один с Хазбулатом Хамхоевым. Удар у нашего нападающего непостижимым образом пришелся намного выше ворот. "Черноморец" никак не мог реализовать свои моменты, чтобы увеличить разницу в счете, а у "Ангушта" впереди по-прежнему ничего не ладилось. Оборона гостей легко справлялась с поставленными задачами. На 70-ой минуте Владимир Ридель здорово принял мяч в штрафной, но тоже в створ ворот попасть не сумел. Хозяева поля стали делать замены и перешли на забросы мяч к штрафной "Черноморца". Впрочем, и это ни к чему серьезному у ворот гостей не привело. Мало того, "Черноморец" имел еще один шанс забить после удара Евгения Касьянова, но голкипер хозяев поля перевел мяч из-под перекладины на угловой, которых в концовке матча бело-синие заработали целых четыре. Финальный свисток арбитра застал нашу команду в атаке. "Черноморец" одержал важную гостевую победу, и вернулся на четвертую строчку в турнирной таблице.