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Россия – Бразилия. На матч продано 65 тысяч билетов

И.о. президента РФС Александр Алаев рассказал о ходе продаж билетов на матч Россия – Бразилия.

 

«Уже продано порядка 65 тыс. билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику», – сказал Алаев.

Матч Россия – Бразилия пройдет завтра в «Лужниках». Начало – в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sports.ru/football/1061497691.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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