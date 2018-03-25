Сергей Сироткин: «Не буду придираться к таким вещам, как порывы ветра и машины впереди»

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Пилот «Уильямса» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии и рассказал о причинах неудачного выступления – по итогам сессии российский спортсмен занял предпоследнее, 19-е место.

«Сейчас, после всех прошедших брифингов я уже позитивнее, чем был сразу после квалификации. Потому что мокрая третья практика встала посередине того прогресса и тех уроков, которые мы извлекли вчера. В итоге вместо того, чтобы оттолкнуться от всего того, что мы узнали, и спрогрессировали, мы немного вернулись обратно, и даже для меня, как для пилота, это тоже было тяжело.

Вчера все было далеко не идеально: и в плане километража, и кругов, и трафика было много. А сегодня опять же сразу мокрая трасса, и ты должен сразу вернуться обратно в ритм и сразу же выдать хороший круг. И, честно говоря, в целом-то получилось неплохо, потому что первый круг был хороший. Но мы не нашли ту дельту по времени, которую нашли другие.

На самом деле на брифинге мы нашли удивительно много мелких вещей, которые накладывались одна на другую – температура, трафик, прогрев и все остальное, – и в итоге это все сложилось в одну и вполне понятную причину. Но, да, безусловно, когда ты видишь время и результат, то он выглядит более пессимистичным, чем то, как на самом деле в итоге все обернулось.

Осторожничать из-за мокрой трассы времени не было. Тут такой подход, что я может быть чуть-чуть и осторожничал, но…Опять же, в пятницу я проехал не слишком много чистых кругов – буквально один-два чистых круга, именно в быстром режиме, я не говорю о гоночной дистанции. Поэтому по ходу тех двух кругов, которые я в итоге проехал в квалификации, приходилось пытаться наугад понять, где именно находится предел возможностей. Где-то получалось, даже с запасом, а где-то нет.

По поводу настроя... Я был больше расстроен, когда только вышел из машины, чем сейчас. По крайней мере, если все расписать по пунктам и выстроить общую картину того, что мы увидели – оно все, на самом деле, было не так и плохо. А те трудности, которые были – они на все 100 процентов объяснимы. Поэтому мы можем быть довольны. Но, конечно, результат – да… Поэтому завтра, как я уже говорил, не так важно, на одно место выше или ниже я приеду, а важно то, что мы сможем из этого извлечь.

Что касается второй попытки, то это скорее последовательность из нескольких шагов – одним из которых была моя ошибка. Я не буду придираться к таким вещам как порывы ветра и машины впереди. Трафика было много, у нас была непростая серия. И на брифинге мы тоже это обговорили – потому что вчера мы тут сидели до часу ночи, чтобы найти какие-то сотые доли секунды, а потом ты неудачно попадаешь в трафик – по нашим расчетам, машина в семи секундах впереди уже тебе мешает. Поэтому когда ты едешь даже в трех секундах от соперника – ты вроде едешь не близко от него, но по времени это достаточно большая дельта. В итоге получается, что мы и ребята на базе в Гроуве работаем с утра до вечера, чтобы найти сотые-десятые доли секунды, но из-за каких-то глупых вещей, о которых ты мог даже не задумываться, теряем много времени.

Самое главное – что мы нашли и разобрались, в чем именно было дело. И теперь от этого надо отталкиваться. Ведь именно из таких тонкостей и трудностей и состоит , – рассказал Сироткин в интервью Алексею Попову.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1061573994.html?ext=subscribe