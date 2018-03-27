"Черноморец" уступил "Армавиру" в один мяч

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Наверное, в зоне "Юг" на данный момент больше нет двух таких команд, как "Черноморец" и "Армавир", судьбы которых были бы настолько переплетены между собой.

В составах соперников можно насчитать не менее десятка футболистов, успевших сыграть за оба клуба. В итоге на поле новороссийского стадиона в составе армавирцев вышли четыре футболиста, поигравших за "Черноморец" - Максим Матюша, Сергей Мирошниченко, Эдуард Лусикян и Семен Синявский. У бело-синих получился перевес в одного игрока: Максим Швагирев, Иван Юдин, Каха Халваши, Кирилл Кочубей и Николай Бояринцев. Вообще, стартовые составы команд никаких тайн в себе не таили. "Черноморец" начал так же, как и в Назрани, у "Армавира" была лишь одна перестановка. Денис Клопков оказался на скамейке запасных, а его место в центре полузащиты занял новичок армавирцев Аслан Дышеков. Как оказалось, именно этот ход в итоге и принес победу гостям. На послематчевой пресс-конференции один из журналистов поинтересовался у главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова, не родственник ли ему игрок "Армавира". Ответ был скорее утвердительным. Армавирский Дышеков сделал результат матча, записав на свой счет голевую передачу и гол со штрафного, но думается, если бы новороссийский Дышеков был в этот день на поле, а не на тренерской скамейке, то вряд ли бы армавирцы уехали из Новороссийска с тремя очками.

"Армавир" нынче ставит задачу выхода в ФНЛ и матч начал по-хозяйски, забив гол уже на 2-ой минуте. Однако единичка на табло новороссийского стадиона не зажглась. Арбитр на линии из Воронежа Роман Селезнев уверенно поднял флажок, зафиксировав офсайд у армавирца. Во втором тайме у этих же ворот и по той же причине воронежский арбитр снова отменил гол, на этот раз новороссийский. "Черноморец" ответил на отмененный гол "Армавира" голевым моментом Николая Бояринцева, но в этот вечер нападающему не везло. На 25-ой минуте Магомед Гугуев не проявил свои актерские данные, изобразив нырок на фланге в борьбе с Кахой Халваши. В другой ситуации и другом матче нападающий "Армавира" вполне мог увидеть перед собой "горчичник" за симуляцию. В этот день свисток арбитра прозвучал с явной охотой, зафиксировав нарушение правил. К мячу направился Аслан Дышеков и Эдуард Суханов, головой замкнул навес, 0:1. В концовке первого тайма "Черноморец" вполне мог сравнять счет, но оба раза сплоховал Николай Бояринцев. Во втором тайме, на 62-ой минуте Николай Бояринцев обокрал Сергея Мирошниченко в центральном круге, но решил пробить сам и попал в ногу Альберта Гаджибекова.

Как это ни банально звучит, снова сработало старое футбольное правило. "Черноморец" не забил и через четыре минуты получил второй гол в свои ворота. Аслан Дышеков перекинул стенку, а Максим Швагирев чуть запоздал с броском, 0:2. Несмотря, на то, что разница в счете достигла двух мячей, новороссийская команда продолжала искать пути к воротам "Армавира", и тут произошло удаление Анатолия Пуляева. Семен Синявский решил полежать в штрафной хозяев поля, Анатолий Пуляев с коллегой не согласился, и возникла небольшая перепалка, причем без применения рук. Арбитр решил в этом моменте быть строгим , и наградил обоих "горчичниками", только вот у защитника "Черноморца" он оказался вторым. Удаление игрока в составе "Черноморца", казалось, должно было быть на руку армавирцам, но на деле оказалось наоборот. Игроки новороссийской команды в меньшинстве заперли гостей на их половине поля и в итоге заработали пенальти. Максим Матюша ошибся на выходе и сбил Евгения Касьянова. Станислав Резников с одиннадцатиметровой отметки был точен, 1:2.

Трибуны, весь матч выражавшие недовольство действиями арбитра, жаждали второго гола, но больше ничего серьезного хозяевам поля создать у ворот опытных гостей не удалось.

Источник: пресс-служба футбольного клуба