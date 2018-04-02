Посольство РФ предостерегло болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом» в Лондоне

/Спорт и туризм/

Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии обратилось к болельщикам в преддверии первого матча ? финала с «Арсеналом», который пройдет в Лондоне 5 апреля.

«В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.

Во время прохождения паспортного контроля на вопросы представителя Пограничной службы МВД Великобритании о цели визита в страну необходимо давать четкие ответы по существу. Не шутить. Также обращаем внимание на то, что правилами безопасности в ручной клади запрещено провозить колющие или режущие предметы, это может повлечь задержание правоохранительными органами.

Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством.

На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

В случае задержания правоохранительными органами Великобритании не оказывайте сопротивления, при первой возможности воспользуйтесь правом на звонок и свяжитесь с дежурным консулом Посольства России в Великобритании, требуйте от сотрудников полиции незамедлительного уведомления Посольства о задержании», — говорится в сообщении на официальном сайте Посольства РФ в Великобритании.

Источник: https://www.sports.ru/football/1061805396.html?ext=subscribe