"Черноморец" проиграл в Нальчике "Спартаку" с разницей в один мяч

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По приезду в Нальчик новороссийский "Черноморец" ждала снежная погода. Поле стадиона "Спартак" накануне матча было все в снегу, но в день игры все было очищено. Конечно, поле после погодных изысков было тяжелым, практически без травы и обеим командам пришлось непросто. Состав нальчан не отличался от предыдущего матча, у "Черноморца" произошло две замены. Вместо Анатолия Пуляева, дисквалифицированного после удаления в предыдущем матче на левый фланг обороны вышел Владимир Ридель, а Артура Григоряна, не поехавшего в Нальчик, в старте сменил Артур Миносян. Первая часть первого тайма прошла с преимуществом новороссийской команды, но, как и в предыдущих играх реализовать свои моменты "Черноморцу" не удалось. Бил с линии штрафной Никита Чалый, удар пришелся в защитника. Станислав Резников вывел к воротам Бориса Шогенова Никиту Панамарева, но опытный голкипер вышел из ворот, сократил угол обстрела, и не дал сделать передачу на пустые ворота.

На 10-ой минуте Никита Панамарев в игровом моменте столкнулся с Аланом Лелюкаевым, что в итоге привело к замене молодого хавбека "Черноморца". Справедливости ради, стоит отметить, что защитник нальчан довольно грубо выставлял локоть, блокируя нашего игрока, который не видел соперника. Несмотря на сильный удар, Никита Панамарев отыграл еще десять минут и успел за это время заработать угловой у ворот нальчан после которого головой бил Николай Бояринцев. Второй угловой через несколько минут вполне мог привести к голу, но Алексей Кузнецов чудом не успел переправить мяч в ворота из пределов вратарской площади. Хозяева ответили на это своим опасным выпадом. "Черноморец" подавал штрафной и в итоге пропустил контратаку, которая завершилась ударом с дуги Константина Михайлова. Максим Швагирев в прыжке отбил мяч на угловой. Подачу Алима Каркаева со стандартного положения головой замыкал Магомет Шаваев, но мяч прилетел точно в руки к нашему вратарю. А на 35-ой минуте нальчане заработали свой второй угловой в матче. Сначала к угловому флажку отправился Константин Михайлов, но потом хозяева поменяли свое решение и к мячу побежал Хачим Машуков. Полузащитник "Спартака" закрутил с угла поля точно в ближний угол на набегавшего Кантемира Бацева. Нападающий хозяев в борьбе со Станиславом Резниковым к передаче не успел, но дезориентировал нашего вратаря. Мяч нырнул в небольшую щель между Максимом Швагиревым и штангой, остановился на линии и медленно закатился в ворота, 1:0. Курьезный и неожиданный гол пропустила наша команда, но тут же, могла отыграться. Кирилл Кочубей точной передачей вывел к воротам Николая Бояринцева, но нападающий пробил мимо ворот. Расплата последовала моментально. Иван Юдин сфолил возле штрафной, и Магомет Шаваев красивым ударом в дальний угол послал мяч точно в ворота Максима Швагирева. 2:0 за три минуты при равной игре, оказались весьма неожиданным результатом. "Черноморец" снова создал момент через пару минут после розыгрыша с центра поля. Артур Миносян вывел к воротам Николая Бояринцева, но Борис Шогенов с ударом в ближний угол справился. Затем Тимур Тебердиев умудрился каким-то образом достать мяч ногой в акробатическом прыжке, после передачи Кирилла Кочубея в штрафную на Николая Бояринцева. Если бы не защитник хозяев поля, наш нападающий выходил бы один на один. В концовке первого тайма Николай Бояринцев пробил головой после подачи Кирилла Кочубея со штрафного, но Борис Шогенов занял верную позицию и сумел среагировать на мяч. После перерыва "Черноморец" перестроился на игру в два нападающих и с первых минут завладел территорией. Били по воротам Бориса Шогенова Никита Чалый, Евгений Касьянов, но, то вратарь отбивал мяч, то защитник ногу подставлял. Нальчане пытались выбегать в контратаки, правда, безуспешно. И все же свой опасный момент они создали после подачи в штрафную. Хачим Машуков пробил с острого угла в ближний, Максим Швагирев отбил мяч на угловой. После подачи Алима Каркаева Артур Ольмезов опасно пробил головой в створ ворот, но точно в руки Максиму Швагиреву. "Черноморец" бился до конца и все-таки сумел размочить счет в матче на 90-ой минуте. Иван Селеменев подал в штрафную с левого фланга, до мяча никто не дотянулся и к отскоку первым успел Дмитрий Бакай. Полузащитник пробил в касание низом между ног Астемиру Абазову и без шансов для Бориса Шогенова, 2:1. Новороссийская команда побежала отыгрываться и вполне могла уйти от поражения, но удар Николая Бояринцева принял на себя Астемир Абазов, а потом Ислам Дохов успел на мгновение раньше Евгения Касьянова в подкате выбить мяч. Уже на последней добавленной минуте новороссийцы заработали штрафной, Максим Швагирев побежал к воротам соперника, но у Владислава Фулги, к сожалению, не получился навес. Тут же прозвучал свисток арбитра, возвестивший о поражении нашей команды. "Черноморец" оказался на седьмом месте в турнирной таблице, пропустив вперед, сыгравших на матч больше ростовских армейцев, нальчан и "Чайку".

"Спартак" (Нальчик) - "Черноморец" (Новороссийск) 2:1 (2:0)

Голы: Машуков, 35 - 1:0, Шаваев, 38 - 2:0, Бакай (Ахмеджанов, Селеменев), 90 - 2:1

"Спартак" Н: Шогенов, Лелюкаев, Тебердиев, Ольмезов, Абазов, Машуков (Курманов, 90+4), Михайлов (Дохов, 66), Шаваев, Каркаев, Бацев, Машезов (Газаев, 71)

"Черноморец": Швагирев, Ридель (Фулга, 81), Юдин, Кузнецов, Резников, Панамарев (Бакай, 20), Миносян (Касьянов, 26), Халваши (Ахмеджанов, 46), Кочубей, Чалый (Селеменев, 83), Бояринцев

Предупреждения: Халваши (25), Бацев (26), Машуков (83), Абазов (90+4)

Судьи: Сергей Смирнов (Кисловодск), Александр Харченко, Денис Петров (оба - Астрахань)

31.03.2018, Нальчик, стадион "Спартак", 200 зрителей, +5 градусов

Удары (в створ): 12(7, 1 - штанга):14(6)

Угловые: 4:8

Голевые моменты: 5:7