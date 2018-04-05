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Спортивную школу «Фортуна» возглавит новый директор

Руководить учреждением теперь будет Никита Владимирович Цеплит.

Спортивная школа «Фортуна» - одна из самых больших, работающих на территории Геленджика. В школе занимаются порядка 800 воспитанников на четырех отделениях: настольный теннис, футбол, баскетбол и бокс.

Сам Никита Цеплит ведет активный образ жизни, занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни.        С 2009 года он работал в школе №3 им. Адмирала Нахимова в должности учителя физической культуры, а в 2010 году основал студию акробатики, которая развивается и совершенствуется и по сегодняшний день. В 2014 году Никита Владимирович был признан  «Учителем года Геленджика».

Накануне с новым директором спортивной школы встретился глава Геленджика. Виктор Хрестин пожелал Никите Цеплиту успехов на новом рабочем месте и выразил уверенность, что с его приходом школа получит новый виток развития, а те заслуги тренерского состава, которые есть, будут приумножены.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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