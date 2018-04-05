Стартовала продажа билетов на российский этап Гран-при «Формулы-1»

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Гонки пройдут на трассе Сочи Автодрома с 28 по 30 сентября.

О старте продаж билетов в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что пятый Гран-при России в истории традиционно пройдет при заполненных трибунах.

Так, в период ранних продаж, который продлится до 5 июня, цены на билеты будут снижены на 20-39% в сравнении с предыдущим годом. Скидка на детские билеты составит 50% на любую трибуну.

Кроме того, как отметил генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов, в программу этапа Гран-при могут вернуться авиа-шоу и мотофестиваль. В качестве гонок поддержки в сезоне-2018 пройдут этапы серии «Формулы-2» и GP 3.

Также планируется, что в рамках Гран-при на стадионе «Фишт» выступят российские рок-звезды.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края