Несовершеннолетние осужденные Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю сыграют в профессиональный футбол

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Проведение футбольных матчей в Белореченской воспитательной колонии с участием профессиональных детско-юношеских команд будет осуществляться в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным начальником УФСИН России по Краснодарскому краю Виктором Пестовым и исполняющим обязанности председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимиром Середой.

В рамках данного соглашения Краснодарская краевая федерация футбола окажет практическую помощь в подготовке и проведении футбольных матчей на территории Белореченской воспитательной колонии, в том числе по предоставлению спортивного инвентаря, организации тренировочного процесса и профессионального судейства.

Товарищеские встречи со сверстниками на футбольном поле окажут положительное воспитательное влияние на несовершеннолетних, отбывающих наказание в Белореченской воспитательной колонии: повысят интерес к футболу в преддверии Чемпионата мира по этому виду спорта, послужат стимулом к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической культурой.

Готовиться к собственному футбольному чемпионату в Белореченской воспитательной колонии начнут в ближайшее время.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю