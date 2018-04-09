В Новороссийске состоялось торжественное вручение золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне»

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Церемонию награждения провела заместитель главы МО город Новороссийск Надежда Галкина. «Вы – лучшие! Вы самые достойные, самые активные, самые спортивные. Мы очень рады, что комплекс ГТО в нашем городе развивается, что в настоящее время за значками ГТО стремятся очень многие – это и студенты, и рабочая молодежь, это люди самых разных возрастов и профессий. Администрация Новороссийска будет всеми силами поддерживать это стремление к спорту и здоровому образу жизни!» Надежда Галкина и начальник управления по физкультуре и спорту Алексей Гурский вручили золотые знаки отличия лучшим. Среди них и ученики новороссийских школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений, люди, уже получившие профессию. Отрадно отметить, что на торжественную церемонию многие пришли со своими семьями, с маленькими детьми.

Напомним, что Указ о вводе в стране Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Президент России Владимир Путин подписал 1 сентября 2014 года. А с сентября 2017 года начался 3 этап внедрения ГТО. В ее реализации был сделан акцент на доступность программы для людей разных возрастных категорий.

За время реализации 3 этапа программы ГТО в Новороссийске было проведено 10 массовых мероприятий. Об успешной деятельности центра говорят цифры: согласно данным Министерства спорта Краснодарского края на конец 2017 года на портале www.gto.ruзарегистрировались 28 032 новороссийца. Еще один важный показатель – количество приступивших к выполнению нормативов комплекса ГТО. При плане в 8 000 человек, который себе ставили организаторы в начале этой работы, непосредственно выполнением норм ГТО занялись уже 8 230 человек, то есть можно сказать, что план был выполнен на 103 %. За отчетный период 2017 года новороссийцам присвоено 327 золотых, 482 серебряных и 341 бронзовых знаков отличия комплекса ГТО.

Сегодня в ряды обладателей золотых знаков отличия ГТО влились 28 человек. Это люди, которые не только с блеском справились со спортивными заданиями. Они выбрали позитивное отношение к миру, здоровый образ жизни и доказали всем, и в первую очередь себе, – все в наших руках.

Поздравляем с победой Мураза Алоева, Геннадия Гасанова, Светлану Петрову, Михаила Годельшина, Никиту Дугинцева, Арсения Латрыгина, Яниса Павлинского, Анну Фомину, Дарью Боталову, Николая Витковского, Валерию Головач, Вадима Масенко, Кристину Пивень, Полину Пономареву, Евгению Алифер, Юлию Копеечкину, Константина Кудлая, Сергея Нагож, Виталия Петрова, Сергея Предыбайло, Павла Тарасевича, Анну Ходус, Алика Авакяна, Марину Ильину, Антонину Киямову, Алексея Синкина, Алексея и Назара Шульженко.

Источник: Пресс-служба адмминистрации Новороссийска