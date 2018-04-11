ГК «Volgabus» стал официальным партнёром ФК «Локомотив»

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10 апреля 2018 года, г. Москва. – На стадионе «РЖД Арена» состоялось подписание договора между двумя лидерами ФК «Локомотив» и ГК «Volgabus».

В рамках соглашения производитель поставит команде новейший автобус «Дельта».

Данное событие можно по праву назвать историческим, поскольку «Volgabus» стал первым российским поставщиком для клуба премьер-лиги. По уровню технического оснащения, набору систем безопасности, качеству сборки и комфортабельности салона инновационный автобус от «Volgabus» превосходит зарубежные аналоги.

Центр инжиниринга производителя разработал уникальную конструкцию кузова с повышенной жесткостью несущих элементов. Это свело к минимуму вибрационные проявления, обеспечило низкий уровень шума в салоне и максимальную активную безопасность.

Увеличенная колесная база позволила сделать расстояние между сиденьями удобным даже для футболистов высокого роста, что создаёт дополнительный комфорт при поездках на дальние расстояния. Багажные отсеки большого объема дают возможность взять с собой все необходимое для выездных игр.

Оптимизированная автоматическая трансмиссия, электронные вспомогательные системы гарантируют большую мощность ДВС при меньшем расходе топлива, что повышает плавность динамических характеристик и автономность машины в поездках. Адаптированная к российским условиям эксплуатации подвеска обеспечивает отточенную управляемость и высокий уровень комфорта на любых дорогах.

Салон автобуса задает новые стандарты в области дизайна и оснащения. «Дельта» оборудована мощной климатической системой, 44 комфортабельными креслами с боковой поддержкой, мультимедийной системой, wi-fi роутером и всем необходимым для отдыха в путешествии по России и за ее пределами.

Машина оснащена новейшими системами активной и пассивной безопасности. Эргономичное место водителя с интуитивно понятными органами управления позволяет не отвлекаться от дороги. Электронные помощники корректируют потенциально опасные действия. Камеры кругового обзора позволяют отслеживать обстановку внутри машины и вокруг автобуса. А усиленная конструкция кузова гарантирует защиту всем, кто находится в салоне.

Алексей Бакулин, CEO «Бакулин Моторс Групп» (развивает проект «Volgabus»): «Мы очень рады сотрудничеству с лидером российского футбола. «Volgabus» готов продемонстрировать превосходство российского дизайна, технологий и качества сборки автобусов. Мы хотим, чтобы футбольное сообщество познакомилось с производителем современных отечественных автобусов, и партнёрство с ФК «Локомотив» – лучший способ рассказать о «Volgabus» и его преимуществах».

Илья Геркус, президент ФК «Локомотив»: «Значительное время команда проводит в поездках. Это требует обеспеченности надежным и комфортабельным транспортом, поэтому мы начали сотрудничество с «Volgabus» и рады видеть холдинг в числе партнеров клуба. Новый автобус поможет решить ряд определенных маркетинговых задач, стоящих как перед компанией «Volgabus», так и перед нашим клубом. Машина будет брендирована с использованием клубных цветов и символики «Локо». Наши специалисты прорабатывают каждую деталь, чтобы автобус максимально соответствовал потребностям и пожеланиям команды. С нетерпением ждём того момента, когда совершим первую поездку.

Пожелание нашим партнерам простое: в добрый путь с «Локомотивом»!».