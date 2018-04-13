В начале апреля стартовала регистрация на онлайн-батлы международного проекта KFC BATTLE по направлениям: вокал, рэп и блогинг.

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Специально для тех, кому есть что сказать, KFC расширяет границы и возможности для общения. Расскажи, спой или зачитай: твою историю услышат миллионы! К участию приглашаются молодые люди и девушки от 14 до 30 лет из России и СНГ. Мечтаешь выступить на одной сцене с кумирами? Тогда тебе сюда! KFC BATTLE — это возможность лично пообщаться с Наставниками проекта и исполнить свой номер на большой сцене в Москве перед многотысячной аудиторией зрителей.

Участников батлов по рэпу и вокалу вновь поддерживают легендарные Егор Крид и L’One, которые уже стали своего рода талисманами музыкальных направлений проекта. Наставником KFC BATTLE: блог выступает Anny May (Энни Мэй) — одна из самых популярных блогеров в русскоязычном YouTube.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и разместить аудио- или видеоролик продолжительностью не более 2 минут. Одно из важнейших требований — ты не должен быть профессиональным артистом. Принять участие могут как отдельные исполнители, так и коллективы. Заявки принимаются до 20 мая. Чтобы стать обладателем главного приза, участникам предстоит пройти 3 этапа. Победители первого определятся по итогам народного голосования на сайте и получат задание от звездных Наставников KFC BATTLE. По итогам следующего этапа определятся финалисты, а имена лучших из лучших назовут Егор Крид, L’One и Anny May на Суперфинале в Москве!

Победители всех онлайн-батлов получают сильнейшие инструменты для своего развития и перехода на новый, уже профессиональный уровень.

Победитель «KFC BATTLE: вокал» запишет собственный трек, продюсером которого станет артист лейбла Black Star — Миша Марвин. В этом сезоне для участников KFC BATTLE: вокал открывается еще больше возможностей! Партнер проекта компания Mastercard учредила собственную номинацию, победитель в которой получит бесценный музыкальный сюрприз мирового уровня. Участвуйте в батле и не упустите свой шанс сделать бесценное возможным!

Миша Марвин. В этом сезоне для участников KFC BATTLE: вокал открывается еще больше возможностей! Партнер проекта компания Mastercard учредила собственную номинацию, победитель в которой получит бесценный музыкальный сюрприз мирового уровня. Участвуйте в батле и не упустите свой шанс сделать бесценное возможным! Победитель «KFC BATTLE: рэп» запишет свой трек при поддержке артистов L'One и NEL.

Победитель «KFC BATTLE: блог» станет обладателем годового контракта с одним из ведущих продюсерских центров России.

Кроме того, всех победителей ждет главный приз — поездка в Европу

от туроператора SUNMAR.

— У KFC BATTLE прекрасная цель — помогать талантливым ребятам общаться друг с другом, с миром вокруг и самовыражаться. Я очень люблю людей, которые чем-то горят, а больше, чем в музыке, страсти, пожалуй, нет нигде, — отметил Егор Крид, Наставник KFC BATTLE по направлению вокал. — Я хочу дать начинающим исполнителям те знания, те инструменты, которые помогут им лучше понимать язык музыки и самих себя. Они молоды, полны любви и надежд — пусть поют о своих мечтах и чувствах, пусть наш мир наполняется их драйвом и жаждой жизни.

В этом году в рамках KFC BATTLE впервые состоится Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA 2), проявить себя также можно в воркауте и в конкурсе мобильной фотографии. Традиционные Чемпионаты KFC по футболу и стритболу в этом году проходят под наставничеством Тимофея Мозгова и Александра Кержакова.

Рискни! #БериСвое!

Подробная информация и условия участия — www.kfcbattle.com

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.

Yum! Brands — международная компания, управляющая более чем 44 000 ресторанов в 135 странах мира. Yum! Brands девятнадцатый год подряд входит в международный рейтинг Fortune 500. За пределами США Yum! Brands ежедневно открывает в среднем 6 ресторанов и более, подтверждая свои позиции лидера в развитии международного ритейла.

Рост выручки российского подразделения KFC по результатам 2017 года составил 24%: это максимальный прирост за год среди всех регионов присутствия бренда в мире. На текущий момент в России и странах СНГ работает более 700 ресторанов KFC.