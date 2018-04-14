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Кубанские полицейские соревнуются...

В Краснодаре в Доме спорта «Динамо»  прошли соревнования по волейболу в зачет комплексной спартакиады подразделений Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В турнире приняли участие более  200 сотрудников подразделений краевого главка.

В борьбе за победу участники соревнований показали не только скорость реакции и ловкость владения мячом, но и силу командного духа. Никто из игроков не желал уступать соперникам. В результате победу в турнире одержала команда управления по работе с личным составом краевого главка. Второе место заняли полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков, третье – сотрудники экспертно-криминалистического центра.

Всех участников соревнований организаторы поблагодарили за активное участие в спортивной жизни краевого главка.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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