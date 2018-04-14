Парусная регата в Сочи

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В конце марта Сочи встречал участников крупнейшего парусного проекта России Национальная парусная Лига, и, спустя всего две недели, олимпийская столица вновь станет центром притяжения сильнейших яхтсменов страны – в середине апреля на акватории напротив концертного зала «Фестивальный» пройдет II этап Высшего дивизиона Лиги, а с 20 по 22 апреля – Премьер дивизиона.

Сезон только начался, а генеральная линия противостояния команд Высшего дивизиона уже обретает очертания: традиционно сильно выступают чемпионы трех прошлых лет: Navigator Sailing Team (Москва, победитель Лиги-2015), Повелитель паруса – Европа (Екатеринбург, победитель Лиги-2016) и Повелитель паруса – Азия (Екатеринбург, победитель Лиги-2017). Не меньших успехов уже на старте нового сезона добились команды ArtTube RUS1 (Москва/Таганрог), Конаково Ривер Клаб (Тверская обл.), ПИРогово (Московская обл.), Академия парусного спорта я/к Санкт-Петербурга, Leviathan (Москва/Санкт-Петербург). Однако это не означает, что именно среди этих команд будут разыграны трофеи проекта – это лишь начало противостояния, и каждая команда дивизиона может стать победителем проекта! Посмотрим, как проявят себя экипажи, вернувшись в то же место спустя совсем непродолжительное время. Удастся ли победителям оформить дубль? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро.

Источник: Руководитель PR-службы Всероссийская федерация парусного спорта