Сергей Сироткин: «Были близки к проходу во второй сегмент»

/Спорт и туризм/

Пилот «Уильямса» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая.

«Мы были очень близки к проходу во второй сегмент квалификации, команда прибавила по сравнению с Бахрейном. Мы продолжаем успешно работать – думаю, команда добилась прогресса по ходу уик-энда. Сегодня утром мы были на десятом месте – выдающийся результат, учитывая текущую форму команды.

Даже первый круг получился неплохим. Не думаю, что мы смогли выжать из болида максимум на втором круге, мы могли улучшить время. Может быть, не так сильно как другие, потому что мне кажется, что наша первая попытка вышла лучше, чем у большинства соперников. Но я все равно считаю, что мы могли быть немного быстрее и это позволило бы пройти во второй сегмент. Мне жаль, что так вышло, но в то же время мы продолжаем двигаться вперед», – цитирует Сироткина пресс-служба .

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1062228941.html?ext=subscribe