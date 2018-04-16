Сергей Сироткин: «Мне было нечего терять»

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Пилот «Уильямса» подвел итоги Гран-при Китая.

«Сложная гонка. Мне было нечего терять, поэтому нужно было бороться с самого старта. Я постарался выиграть пару позиций, но когда ты борешься в середине пелотона, иногда бывает непросто. Хотя я думаю, что мог бы справиться лучше.

После этого мне было трудно развить высокий темп. Было сложно поддерживать оптимальную температуру шин, первый отрезок получился очень тяжелым. В моменты, когда я оказывался на чистой трассе, мне удавалось стабилизировать ситуацию, но в целом гонка получилась очень сложной.

На первом пит-стопе мы перешли на свежий комплект «медиума», а под пейс-каром на новый «софт». Не знаю, что случилось с «софтом», но на этих шинах сцепление с трассой было заметно хуже, чем на «медиуме». Из-за чего мы потеряли много времени и после уже просто старались добраться до финиша», – цитирует Сироткина пресс-служба .

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1062262583.html?ext=subscribe