Романцев о вылете «Спартака» из Кубка России: «Кубок ошибок не прощает и любит тех, кто с характером»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о вылете команды из Кубка России после поражения от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

– В целом все ожидаемо – и составы, и расстановка, и игра. Разве что у спартаковцев не вышел с первых минут капитан Глушаков. Но это дело тренера. А Парфенову особо и выбирать не из кого. И то, что оба соперника предпочли расстановку с одним форвардом, не удивило. У гостей ставка только на Погребняка, а Каррера посчитал, что на данный момент Луиз Адриану готов лучше остальных.

– При такой схеме возрастает роль в атаке средней линии?

– Безусловно. А она у «Спартака» на порядок сильней. Промес, Ханни, Зобнин и Самедов – игроки сборных. Все с хорошей техникой, пасом, видением поля. За счет этого спартаковцы минуты с 10-й и завладели преимуществом, заперев противника на его половине.

– Но на перерыв чемпион ушел, так и не сумев воплотить свое явное преимущество в голы. Помешали организованные и четкие действия обороны «Тосно» или это следствие предсказуемости спартаковской атаки?

– И то, и другое. При таком плотном построении в защите нужно больше атаковать флангами. И Промес с Самедовым это пытались сделать, но из-за лишних передач мяч частенько увязал в середине.

– И все-таки четыре удара, три из которых нанес Промес, а один перед перерывом Ханни, могли достичь цели.

– Согласен. Но блеснул Юрченко, ставший героем первого тайма. Особенно вратарь был хорош, когда отразил удар головой в упор Ханни.

– Удивились тому, что произошло в конце основного времени?

– Думаю, не я один такой концовки не ожидал. Ведь до этого у «Спартака» было столько голевых моментов, что пальцев на руке не пересчитать.

– Не показалось, что после пропущенного соперник «Спартака» посыпался?

– Только совсем недолго. Потом гости собрались, стали чаще контролировать мяч, сделав несколько хороших подходов.

– Гол Галиулина – следствие ошибки спартаковской обороны?

– Гол всегда ошибка обороны. Даже если ляп допустил вратарь. Защитники не имеют права давать сопернику наносить удары по своим воротам. В данном случае не успел занять нужную позицию Максимович, чем Галиулин и воспользовался.

– Каков же вывод?

– Мы уже об этом говорили – Кубок ошибок не прощает и любит тех, кто с характером. А самое главное – жаль, что мы с Ярцевым не увидели победу «Спартака», – сказал Романцев.