Технический директор «Рено»: «Разрабатывая новую машину, мы оказались не такими умными, как топ-команды»

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Технический директор Боб Белл разочарован отставанием французской конюшни от топ-команд.

Несмотря на очевидный прогресс по сравнению с предыдущим годом и стабильными финишами в очковой зоне в первых гонках сезона-2018, «Рено» занимает пятое место в Кубке конструкторов и серьезно уступает в скорости «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».

«Я бы сказал, что мы разочарованы тем, что не смогли продвинуться еще дальше. Зимой мы рассчитывали отыграть больше времени на круге в сравнении с тремя топ-командами.

Мы просто недостаточно хорошо поработали и оказались не такими умными, как они, когда разрабатывали и улучшали зимой гоночную машину.

Полагаю, вполне вероятен шанс, что мы еще сумеем отыграть отставание – благодаря закону убывающей прибыли (уровень развития и прибавка в скорости болидов топ-команд со временем снизятся – прим. Sports.ru), и нам будет проще найти способы улучшить машину, чем им», – признался Белл.

Он также отметил, что сейчас RS18 находится «на грани» по весу, но в целом скоростью шасси по сравнению с «Маклареном» его команда удовлетворена, хотя другие соперники – из «Торо Россо» и «Хааса» – сильно осложнили жизнь:

«Конечно, мы беспокоились, когда «Макларен» перешел на наши двигатели. Они хорошо развивают машину по ходу сезона и отыгрывают любые начальные потери. Битва будет очень плотной».

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1062478523.html?ext=subscribe