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ЦСКА вырвал победу у себя дома
ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России.
Благодаря этому результату армейцы вышли на чистое второе место, обойдя "Зенит" и "Спартак", которому еще предстоит сыграть в этом туре.
В составе гостей в первом тайме отличился Юрий Газинский, а после перерыва Ахмед Муса сначала сравнял счет, а затем и принес своей команде победу за пять минут до конца встречи. Таким образом, нигериец забил уже три гола в этом сезоне чемпионата.
Источник: http://www.sport-express.ru/tags-cska-futbol-312/
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