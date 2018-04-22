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ЦСКА вырвал победу у себя дома

ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России.

Благодаря этому результату армейцы вышли на чистое второе место, обойдя "Зенит" и "Спартак", которому еще предстоит сыграть в этом туре.

В составе гостей в первом тайме отличился Юрий Газинский, а после перерыва Ахмед Муса сначала сравнял счет, а затем и принес своей команде победу за пять минут до конца встречи. Таким образом, нигериец забил уже три гола в этом сезоне чемпионата.

Источник: http://www.sport-express.ru/tags-cska-futbol-312/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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