"Черноморец" разгромил ставропольское "Динамо" 5:0!

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Ставропольская команда, перекроив зимой состав, удачно начала весеннюю часть сезона. Динамовцы проиграли в восьми матчах лишь один раз, да и то одному из лидеров турнира. Уже на первых минутах матча соперники обменялись уколами.

У гостей пробил по воротам Михаил Маркосов, а у "Черноморца" после углового Артур Ахмеджанов замыкал навес Владислава Фулги, но удар у нашего защитника не получился. На 9-ой минуте правый защитник гостей Виктор Гараев ошибся в передаче, и мяч оказался у Ивана Селеменева. Воспитанник ставропольского футбола легко прокинул мяч мимо Анатолия Бакланова, убрал финтом Сергея Сечина и навесил в центр штрафной. На передачу партнера откликнулся Владислав Фулга, пославший мяч в дальний угол ворот Эдуарда Байчоры, 1:0. После пропущенного мяча гости захватили территорию, но создать что-то серьезное так и не смогли.

Единственный голевой момент у ворот "Черноморца" возник после того, как бело-синие побежали в контратаку и потеряли мяч. Валиабдула Магомедов идеальным пасом нашел на линии штрафной Евгения Стуканова, который выскочил один на один с Максимом Швагиревым. Наш голкипер вышел победителем в этой дуэли. Первый тайм уже катился к своему завершению, когда Алексей Кузнецов забил второй гол в ворота "Динамо". Капитан команды перехватил мяч на своей половине поля, отпасовал Николаю Бояринцеву и побежал в контратаку. Наш нападающий выкатил мяч вправо под удар Алексею Кузнецову. Капитан команды пробил точно впритирку со штангой, 2:0 и команды отправились на перерыв.

После отдыха у гостей на поле вышел второй высокорослый нападающий. Сергей Сердюков и Михаил Маркосов составили ударный тандем, и динамовцы перешли на забросы к штрафной "Черноморца". Такая тактика соперника не оказалась сюрпризом для нашей команды. Защитники справлялись с верховой борьбой, а впереди у новороссийцев стало получаться даже острее, чем в первом тайме. Николай Бояринцев мог сделать счет 3:0 после прострела Станислава Резникова, но не попал толком по мячу. На 66-ой минуте "Черноморец" забил третий гол. Владислав Фулга навесил с угловой отметки, а Алексей Кузнецов головой отправил мяч точно в ворота "Динамо", 3:0. Главный тренер хозяев Хазрет Дышеков тут же выпустил на поле Евгения Касьянова вместо Николая Бояринцева. Бело-синие стали часто убегать в опасные контратаки, но реализовать их смогли лишь на 78-ой минуте. Артур Миносян вывел Евгения Касьянова один на один с Эдуардом Байчорой, но нападающий бить не стал, а убрал мяч в сторону от вратаря и издевательски закатил его в дальний угол ворот мимо трех защитников гостей, 4:0. Через минуту состоялся дебют за основной состав молодого полузащитника "Черноморца" Дениса Неклюдова, заявленного этой зимой. За оставшееся до окончания матча время новороссийская команда сумела забить пятый гол, доведя счет до совсем уж разгромного.

Кстати, в нынешнем сезоне это уже третья победа "Черноморца" со счетом 5:0! Алексей Шеляков грубо остановил Евгения Касьянова в штрафной и арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку, попутно предъявив динамовцу второй "горчичник". Станислав Резников раскидал вратаря и мяч по разным углам, 5:0! Болельщики были довольны.

Следующий матч наша команда сыграет 4-го мая в Майкопе, с набравшей весной ход "Дружбой". Начало встречи в 18:00.