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Чемпионат края по лёгкой атлетике среди инвалидов прошел в Славянске

В апреле в городе Славянск-на-Кубани прошёл чемпионат Краснодарского края по лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Сборная команда города-героя Новороссийска состояла из 12 человек, спортсменов ФСКИ «Второе дыхание» и Центра «Мир без границ».
По итогам соревнований команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
Чемпионом Краснодарского края стал:
Дмитрий КОЛКОВ - толкание ядра (спорт глухих);
Призёрами стали:
Эмиль АСКЕРОВ – метание копья – серебро и толкание ядра – бронза (спорт ПОДА);
Ефим КОРОБКИН – толкание ядра – бронза (спорт глухих);
Александр ВОРОНОВ – прыжки в длину – бронза (спорт слепых).

Поздравляем ребят!

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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