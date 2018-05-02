Чемпионат края по лёгкой атлетике среди инвалидов прошел в Славянске

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В апреле в городе Славянск-на-Кубани прошёл чемпионат Краснодарского края по лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Сборная команда города-героя Новороссийска состояла из 12 человек, спортсменов ФСКИ «Второе дыхание» и Центра «Мир без границ».

По итогам соревнований команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Чемпионом Краснодарского края стал:

Дмитрий КОЛКОВ - толкание ядра (спорт глухих);

Призёрами стали:

Эмиль АСКЕРОВ – метание копья – серебро и толкание ядра – бронза (спорт ПОДА);

Ефим КОРОБКИН – толкание ядра – бронза (спорт глухих);

Александр ВОРОНОВ – прыжки в длину – бронза (спорт слепых).

Поздравляем ребят!