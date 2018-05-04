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В Геленджике с 16 по 20 мая пройдет второй фестиваль водного экстрима Flyboard Weekend

Показательные выступления спортсменов-экстремалов запланированы на 19 мая.

В этот день на высоту 12 метров над водой поднимутся 70 «воздушных акробатов», которые входят в ТОП-16 флайбордистов мира.

Перед массовым взлетом в воздух пройдут индивидуальные выступления  профессиональных райдеров на флайбордах, ховербордах, джетпаках. Также запланированы тест-драйвы водно-экстремальных гаджетов для гостей фестиваля и тандемные полёты с девушками на флайбордах.

Понаблюдать за выступлениями спортсменов можно будет на пляже в районе Гидробазы. Вход на мероприятие платный. Организатором и генеральным партнером фестиваля выступает клиника «Ланцетъ» - многопрофильный медицинский центр инновационных технологий и восстановительной медицины в Геленджике.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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