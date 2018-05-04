Фанат "Спартака" рассказал, как его избивали футболист Дмитрий Тарасов и его охранники

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Один из болельщиков московского "Спартака" рассказал РЕН ТВ обо всех обстоятельствах своего конфликта с полузащитников "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

По словам поклонника футбола, 1 мая игрок столичной команды избил его в одном из кафе за пост в "Инстаграме".

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-04/fanat-spartaka-rasskazal-kak-ego-izbivali-futbolist-dmitriy-tarasov-i-ego