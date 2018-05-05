«Локомотив», обыграв «Зенит», стал чемпионом России

/Спорт и туризм/

Матч 29-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» закончился победой хозяев со счетом 1:0.

На 87-й минуте гол забил Эдер. Благодаря этой победе команда Юрия Семина стала чемпионом России впервые с 2004 года. За тур до конца чемпионата железнодорожники опережают «Спартак» на семь очков. «Зенит» занимает пятую позицию, имея в активе 50 очков.

В заключительном туре РФПЛ «Локомотив» встретится с тульским «Арсеналом», а «Зенит» примет «СКА-Хабаровск». Игры состоятся 13 мая.

Источник: https://www.sovsport.ru/football/news/1051285-lokomotiv-obygrav-zenit-stal-chempionom-rossii