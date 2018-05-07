Матч за гранью фола

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Прежде чем писать о матче в Майкопе между "Дружбой" и "Черноморцем", хотелось бы сказать, что никто не собирается оспаривать заслуженность победы хозяев поля.

Счет, как говорится на табло, и он не в пользу "Черноморца". Однако, промолчать о теме здоровья футболистов, о котором в первую очередь должен заботиться главный арбитр и его помощники, я не могу.

Та грань вседозволенности, которую позволил переходить игрокам "Дружбы" на поле в Майкопе Дмитрий Стрельцов могла, и в итоге, привела к травмам наших игроков. Арбитр даже не зафиксировал фол против Владимира Риделя в центре поля, когда Адам Датхуже влетел прямой ногой в своего недавнего одноклубника. В итоге опытный полузащитник "Черноморца" отправился отдыхать, получив травму. Возможно, в этом сезоне Владимиру сыграть уже не придется. Кто же будет оплачивать футболисту "Черноморца" вынужденный простой? Арбитр Дмитрий Стрельцов или Адам Датхужев? Вряд ли кто-то из них. А самое интересное, что этот момент не был единственным в матче, в котором опытный арбитр из Ростова-на-Дону позволил себе слабость по отношению к игрокам хозяев поля. Страсти на поле накалились после злосчастного штрафного, который Дмитрий Стрельцов назначил в ворота "Дружбы" за неспортивное поведение Сергея Шаюнова.

Майкопчане завелись и стали играть не жестко, а грубо. Как будто футболисты "Черноморца" были виноваты в назначении этого штрафного, с которого забил гол Владислав Фулга. Кстати, гол получился на загляденье. Удар пришелся точно в ближний нижний угол ворот и отчаянный прыжок Давида Гиголаева хозяевам не помог, 0:1. Стоит отметить, что до гола, новороссийцы могли открыть счет в матче, но Ивана Селеменева на долю секунды опередил защитник, а Владимир Ридель из выгодной позиции пробил намного выше ворот. Сразу после забитого гола у "Черноморца" произошла первая замена. Николай Бояринцев, получивший травму в одном из эпизодов, не смог дальше играть и вместо него на поле вышел Евгений Касьянов. Хозяев штрафной очень раззадорил и они решили выместить свою злость на сопернике. На 39-ой минуте Георгий Березов вполне мог получить и красную карточку за то, что агрессивно пошел шипами вперед на Владимира Риделя, но арбитр ограничился лишь фиксацией нарушения правил. Слава богу, в этом моменте полузащитнику "Черноморца" повезло, но через несколько минут против Владимира Риделя в той же, агрессивной манере сыграл Адам Датхужев. Как я отмечал выше, Дмитрий Стрельцов даже не увидел фола в этом эпизоде. Пусть это останется на совести у арбитра.

Уже в добавленное время Анзор Ашев, пытаясь пробить в падении ударом через себя, опасно сыграл против Максима Швагирева. Арбитры и здесь не увидели фола, назначили угловой, с которого хозяева счет сравняли. Анзор Ашев опередил наших защитников и головой послал мяч в сетку ворот, 1:1. После перерыва Владимир Ридель у гостей на поле выйти не смог и его заменил Иван Юдин, а Артур Ахмеджанов переместился в полузащиту. Едва началась вторая половина матча, как Сергей Шаюнов, имевший уже один "горчичник" зацепил ногой и рукой, пробегавшего мимо Евгения Касьянова. Судья фол увидел, но защитника "Дружбы" пожалел и желтую карточку не предъявил.

Первый опасный момент во втором тайме возник у хозяев. Ошибся Алексей Кузнецов, но сам же, свою оплошность и исправил, подставив ногу под удар Дениса Крылова из убойной позиции. Вскоре, Сергей Шаюнов снова нарушил правила и опять судья "горчичника" из кармана не достал. Грубейший подкат в центре поля против Владислава Фулги со стороны Ризвана Ахмедханова тоже не был расценен Дмитрием Стрельцовым, как тянувший на предупреждение. Затем арбитр не заметил очередной фол Сергея Шаюнова против Евгения Касьянова. Наверное, решил не свистеть, потому что в противном случае пришлось бы доставать "горчичник". Георгий Березов и Тофик Кадимов завалили вдвоем Никиту Чалого и тоже не увидели перед собой прямоугольник желтого цвета. Высокий нападающий хозяев через пару минут двинул в верховой борьбе локтем Каху Халваши, но свисток арбитра вновь зафиксировал лишь штрафной. Зато актерское падение капитана "Дружбы" Амира Конова, которого Станислав Резников даже не касался, сразу же было вознаграждено штрафным ударом.

К сожалению, навес Адама Датхужева превратился в обидный гол в ворота нашей команды. Евгений Касьянов, находившийся в "стенке", пытаясь отбить мяч головой, направил его точно в дальний угол ворот Максима Швагирева, 2:1. Главный тренер гостей Хазрет Дышеков выпустил на поле Кирилла Кочубея и Артура Григоряна в надежде спасти матч, но опасность у ворот "Дружбы" нашей команде создать, никак не удавалось. Опасный прорыв к воротам Евгения Касьянова центральный защитник хозяев Олег Ещенко смог остановить лишь ценой нарушения. Желтую карточку, которая была бы второй у игрока "Дружбы", арбитр в очередной раз доставать не стал. Очевидный фол со стороны Амира Конова против Станислава Резникова главный арбитр тоже не увидел. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что не увидел его и боковой арбитр, перед глазами которого все и происходило.

На последних минутах матча "Черноморец" заработал угловой, на который пришел и Максим Швагирев, но головой пробил Артур Ахмеджанов. Хозяев выручил вратарь, точно в которого пришелся удар нашего игрока. Свисток арбитра застал "Черноморец" в атаке, но матч наша команда проиграла.

Все моменты, связанные с неоднозначным арбитражем Дмитрия Стрельцова можно посмотреть в видеообзоре на сайте клуба, а следующая игра нашей команды пройдет на стадионе в Новороссийске 11 -го мая. В 18 часов "Черноморец" сыграет с "Чайкой".