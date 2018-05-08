Украинская "элита" приговорила своих спортсменов

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Министерство молодежи и спорта Украины отказалось финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию.

Это решение фактически равноценно запрету на участие в соревнованиях, отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева.

Министерство молодежи и спорта Украины не будет финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Игорь Жданов.

Чиновник отметил, что власти не могут "насильно запретить" спортсменам посещать разные страны. При этом он добавил, что у министерства есть "суверенное право" не финансировать поездки на международные соревнования.

"Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию", – написал Жданов.

Министр также подчеркнул, что те зарубежные спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, при попытке въезда на территорию Украины будут остановлены Госпогранслужбой.

"Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран", – пояснил руководитель ведомства.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что запрет Киева на участие украинских спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины "на различных уровнях, вплоть до президента".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что в условиях Украины отказ финансировать поездки спортсменов на зарубежные соревнования фактически равноценен запрету на участие.

"Учитывая падение общего уровня доходов на Украине, вряд ли многие решат ехать за свой счет. Также любой спортсмен понимает, что на международные состязания он едет, чтобы защищать честь своей страны, и как-то странно это делать, если страна не готова выделить, в общем-то, небольшие деньги на его поездку. Украина уже не удивляет своими поступками. Я думаю, что они в итоге прекратят финансировать вообще все, кроме каких-то совершенно личных дел (президента Украины Петра) Порошенко… Жалко, конечно, их население, жалко по-своему их спортсменов. Но, наверное, все это – неизбежные издержки, к которым украинская "элита" приговорила свое население, не исключая, естественно, и спортсменов", – сказала Наталья Макеева.

Источник: https://ria.ru/radio/