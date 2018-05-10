В День Победы ФК "Черноморец" возложил цветы у мемориального памятник "Малая земля"

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«Анапа» (Анапа) – «Черноморец-дубль» (Новороссийск) 4:0 (0:0)

Голы: Хачатрян, 54 – 1:0, С. Кумпан, 62 – 2:0, Цапко, 67 – 3:0, Хачатрян (Цапко), 71 – 4:0

«Анапа»: Гармаш, Ошкадер, Авраменко (Кеян, 74), Ухабов (Ничипоренко, 87), Хачатрян (Басыров, 81), Одиноких, Цапко (Кнышев, 81), Александров, С. Кумпан, Филиппиди (Мигин, 81), Мусольян

«Черноморец-Д»: Кашеутов, Мальковский, Щербак (Хаджиев, 88), И. Кириленко, Артюхов (Шимко, 67), Мирзаханян (Голеницкий, 42), В. Кириленко (Бородин, 74), Ливенцов, Кулагин, Фицыч, Давтян (Ермаков, 57)

Предупреждение: Мальковский (56)

Судьи: Юрий Помилуйко, Даниил Белоусов (оба - Краснодар), Анатолий Турунов (Славянск-на-Кубани)

09.05.2018, Анапа, стадион «Спартак», 150 зрителей, +17 градусов.

Источник: ФК "Черноморец"