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В Гудермесе стартовал 6-й открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений Российской Федерации. Росгвардию представляют 25 команд. Лидером в списке заявленных участников стали сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР). В состав команд вошли представители основных специальностей – снайпер, пулеметчик и стрелки со штатным вооружением.

Состязание продлится три дня, в течение которых участникам предстоит выполнить 13 упражнений. Основные из них условно именуются «Веселый пулеметчик», «Железный человек», «Биатлон», «Зенитка ночью» и «Агент под прикрытием». Эти упражнения позволят участникам чемпионата продемонстрировать не только умение владеть служебным оружием, но и физическую подготовку и психологическую устойчивость. Заключительным этапом станет упражнение по тактической стрельбе в условиях ограниченной видимости.

В открытии чемпионата приняли участие начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин и начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов.

Генерал-лейтенант Юрий Бабкин пожелал участникам чемпионата показать максимальный уровень профессионализма и победы.

Полученный на соревновании опыт послужит успешному выполнению военнослужащими и сотрудниками сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации служебных задач.

Источник: Росгвардия