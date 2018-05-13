Новороссийск живет футболом

Несмотря, на короткую историю взаимоотношений клубов, матчи между "Черноморцем" и "Чайкой" всегда получаются упорными, с небольшим количеством голевых моментов и забитых мячей. В таком же ключе прошла и отчетная встреча в Новороссийске. В трех предыдущих матчах наша команда у "Чайки" не выигрывала. Дважды команды сыграли вничью, а в первом круге в Песчанокопском победили хозяева. Так что эта победа стала первой для "Черноморца" над "Чайкой" в первенствах страны. Первый тайм прошел в позиционной борьбе, команды попеременно владели инициативой, но вратарям трудиться практически не приходилось.

Была возможность открыть счет у гостей, но Бутта Магомедов, убежав от Станислава Резникова, пробил в перекладину. У "Черноморца" после углового бил головой Иван Юдин, мяч с отскока от земли пролетел рядом со штангой. Во второй половине первого тайма нашим футболистам удалась неплохая атака, но Артур Ахмеджанов и Иван Селеменев не поделили мяч и удар из убойной позиции не получился, ни у того, ни у другого. Уже на 45-ой минуте бил по воротам Владислав Фулга, но мяч угодил в защитника. Действия футболистов устраивали обоих тренеров, и замен в перерыве сделано не было.

Второй тайм "Чайка" начала агрессивнее, подольше владела мячом, но "Черноморец" умело оборонялся, а потом Владислав Фулга дальним ударом попал мячом в перекладину. В одном из моментов Александр Хохлачев выскочил на ударную позицию и пробил по воротам Максима Швагирева с острого угла. Голкипер "Черноморца" свою команду выручил.

На 69-ой минуте трибуны новороссийского стадиона взорвались аплодисментами. Владислав Фулга подал с угловой отметки и защитник гостей Игорь Губанов срезал мяч точно в свои ворота, 1:0. В оставшиеся минуты гости предприняли попытки уйти от поражения, но оборона хозяев поля сбоя не давала. У гостей был неплохой момент после одного из угловых, когда Халид Шахтиев не попал в створ ворот, а еще Владислав Руденко отправил мяч в сетку ворот хозяев, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у нападающего "Чайки". Матч завершился победой "Черноморца", которая позволила бело-синим укрепиться на шестой строчке в турнирной таблице.

Два следующих матча наша команда проведет в гостях 16 и 20 мая в Пятигорске и поселке Прогресс, а дома сыграет 27 мая. В заключительном матче первенства России 2017/18 годов соперником нашей команды станет махачкалинский "Анжи-2". Начало встречи в 16 часов.

Сергей Шахвердов