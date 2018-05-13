«Матч ТВ» покажет все игры 30-го тура в прямом эфире в режиме переклички

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РФПЛ огласила телепрограмму матчей 30-го тура чемпионата России.

Телеканал в прямом эфире покажет все игры заключительного тура сезона-2017/18 в режиме переклички. Начало — в 13.55 по московскому времени.

Центральную игру тура – «Динамо» можно будет посмотреть на телеканале «Наш футбол».

Источник: https://www.sports.ru/football/1063088356.html?ext=subscribe