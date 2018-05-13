Курортный сезон в Краснодарском крае стартовал на набережной в Абрау-Дюрсо

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В Абрау-Дюрсо, 12 мая 2018 года, официально открыт курортный сезон. На празднике «I love Юг» тысячи гостей стали зрителями уличного театра, выступления бокинг-джамперов, а также участниками викторины от «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо».

Призовой фонд составили билеты на музыкально-поэтический вечер Заслуженной артистки РФ Оксаны Сташенко, сертификаты на занятия в парусном клубе Abrau Sailing, исторические экскурсии и многое другое.

Помимо развлекательной программы, прошла презентация новых проектов «Абрау-Дюрсо», одним из них стал ретро-пароход «Шампань». Отдыхающие смогут не только любоваться судном, а также подняться на его борт и посетить экскурсию.

Кульминацией открытия сезона стал запуск самого большого танцующего фонтана в Краснодарском крае на озере Абрау, а также лазерное шоу театра KaRiBas. В этом году программа фонтана будет постоянно обновляться. Сейчас «музыкальными новобранцами» стали композиции Иоганна Штрауса, Ванессы Мэй и группы Roxette. А уже в июле водные танцы нашего фонтана дополнит фаер-шоу. Завершила праздник вечеринка на набережной, настроение танцующим создавала Dj Lesya MARS.

График работы танцующего фонтана: ежедневно в 21:00.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''